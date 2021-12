Mondiale 2022, Infantino: “Enormi progressi sui diritti in Qatar”

La Fifa ha organizzato una tavola rotonda virtuale con diverse istituzioni politiche e organizzazioni indipendenti per i diritti umani e dei lavoratori

La Fifa ha organizzato una tavola rotonda virtuale con diverse istituzioni politiche e organizzazioni indipendenti per i diritti umani e dei lavoratori nell'ambito di una discussione sulle condizioni in Qatar in vista dei Mondiali di calcio del 2022. "Dobbiamo riconoscere gli enormi progressi che sono già stati realizzati".

"Ci sono ancora sfide, ma le autorità qui in Qatar meritano un grande apprezzamento da parte di tutti noi. I problemi continuano ad esistere, come in tutti i paesi del mondo. Anche nel nostro occidente non tutto è perfetto. Quindi dobbiamo spingere per il progresso ma anche sostenere coloro che vogliono davvero fare progressi, riconoscendo che a volte ci vuole tempo", ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino.