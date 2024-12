Si è concluso poco fa il sorteggio dei gironi del Mondiale per Club che si giocherà nell'estate 2025: l'Inter di Simone Inzaghi ha pescato River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds. Ma se dovesse passare il girone, chi troverebbe la squadra nerazzurra sul suo cammino? Ecco la prediction in caso di qualificazione agli ottavi di finale.

L'Inter, nel caso in cui passasse per prima, affronterebbe la seconda del girone F, presumibilmente la Fluminense, con il Borussia Dortmund che è ampiamente favorito. Nel turno successivo, poi, incontrerebbe o Juventus o Manchester City: dipenderà tutto da chi passerà per prima nel suo girone, con l'Inter che affronterebbe appunto chi arriverà in testa nel gruppo G.