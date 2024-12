Si è concluso poco fa il sorteggio dei gironi del Mondiale per Club che si giocherà nell'estate 2025: l'Inter di Simone Inzaghi ha pescato River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds. Ma attenzione in caso di passaggio del turno e di vittoria agli ottavi di finale: perché ai quarti è possibile l'incrocio con gli eterni rivali della Juventus. Ecco come.

Nerazzurri e bianconeri si troverebbero di fronte soltanto in un modo: nel caso in cui si piazzassero allo stesso modo nel rispettivo girone. Se Inter e Juve, quindi, dovessero arrivare entrambe prime o seconde nel loro gruppo (e ovviamente passare poi l'eventuale ottavo di finale), si troverebbero di fronte per giocarsi un posto per accedere alla semifinale.