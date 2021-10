Mondiali ogni 2 anni, il sindacato internazionale dei calciatori si schiera contro

La Federazione internazionale dei calciatori professionisti (Fifpro) si scaglia contro i Mondiali a cadenza biennale

La Federazione internazionale dei calciatori professionisti (Fifpro) si scaglia contro la "mancanza di visione globale" delle istituzioni del pallone sulla riforma del calendario, in particolare riguardo all'idea di un Mondiale a cadenza biennale, ha dichiarato il segretario generale Jonas Baer-Hoffmann, denunciando che i dibattiti sono "orientati da interessi commerciali". Intervenendo in videoconferenza a margine della presentazione di un rapporto che segnala un incremento delle partite consecutive giocate dai calciatori professionisti, Baer-Hoffmann ha chiesto una "riforma ragionevole ed efficace" per alleviare il carico di lavoro dei giocatori, fonte di aumento del rischio di infortuni.