Tre anni dalla scomparsa di Mondonico, Bergomi: “Mi invitava nella sua cascina e…”

L'aneddoto raccontato dall'ex capitano nerazzurro nel terzo anniversario della morte del noto allenatore

Giuseppe Bergomi, commentatore di punta di Sky Sport, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. L'intervista inizia da un ricordo di Mondonico a 3 anni dalla scomparsa: "Era un amico, siamo tutti e due della bassa milanese e so da dove è partito, la carriera straordinaria che ha fatto. Era amico anche di mio fratello, umanamente straordinario e un esempio per tanti".