Repubblica azzarda: “Se Marotta torna alla Juve ha il nome del nuovo ds”

In casa Napoli si riflette sul futuro di Rino Gattuso, ma anche su quello di Cristiano Giuntoli. L'attuale direttore sportivo azzurro potrebbe, in caso di permanenza, lavorare per riportare Sarri all'ombra del Vesuvio, ma al momento non è escluso che possa partire, magari incrociando il suo destino a sorpresa con Beppe Marotta . Ipotesi al momento improbabile, ma ne ha parlato anche Antonio Corbo nel suo editoriale su Repubblica.

Queste le sue parole: "A riportare l’ex allenatore della Juve può essere solo Giuntoli, se rimane. I due sono in continuo contatto. L’attuale manager ha qualche offerta, potrebbe anche seguire Marotta nel suo eventuale ritorno dall’Inter alla Juve. Fu proprio Giuntoli a proporre Sarri dopo la fuga di Benitez a Madrid e il no di Unai Emery. Ha già parlato con l’artigiano toscano del progetto Napoli. Per le cessioni, via libera per Koulibaly e Fabian Rui, ma per non meno di 65 e 40 milioni. Aldilà dei nomi va preferito un allenatore che non si ostini sul suo gioco, ma che rifondi il Napoli sulla velocità di Lozano e Osimhen. Più ripartenze che possesso palla. Sarri punta su Mertens, giusto. Ha ancora tanti colpi in canna, ma il 6 maggio compre 34 anni. Come passa il tempo".