Monguzzi (Verdi): “No al Milan a La Maura. A loro e all’Inter dico che…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Carlo Monguzzi , consigliere comunale di Milano dei Verdi, ha parlato così della questione legata al futuro dello stadio di Milano : “Dico no alla costruzione dello stadio del Milan nell’area La Maura. Siamo la città più inquinata d’Italia, non possiamo consumare ancora verde. È un patrimonio incredibile. L’area è verde e deve rimanere verde. Ho l’impressione che Inter e Milan non sappiano neanche loro cosa vogliano. Cambiano idea ogni giorno. Sala, che io critico perché doveva prendere la situazione in mano con più energia, si è detto disponibilissimo. Il problema è che c’è il vincolo della sovrintendenza, che adesso non c’è ma tra due anni può essere che possa tornare.

Dobbiamo tenere come prima cosa interesse e soluzioni dei cittadini, poi interessi finanziari, che comprendiamo. Non siamo più agli interessi di Moratti e Berlusconi, ma ci confrontiamo con fondi speculativi che vogliono soldi, fare lo stadio e vendere tutto. A Milan e Inter dico rilassatevi un attimo, ne parlate e ci dice cosa volete fare davvero. Sta diventando un cinema noioso anche per i cittadini. Se Milan e Inter vanno fuori città ci rimettono i tifosi e non la città. Prendono i fondi speculativi a ‘legnate’. La Maura è un’area verde tutelata da un parco. Bisogna che il parco dia l’ok per fare una colata di cemento. È come chiedere ad un angelo di fare un peccato, non mi pare fattibile“.