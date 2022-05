Montefusco consiglia il Napoli: “Non prenderei Bernardeschi: ecco perché”

Le parole dell'ex calciatore: "Le cose migliori le ha fatte con la Fiorentina, da esterno quando rientrava. Doveva fare il gran salto alla Juve"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Vincenzo Montefusco, ex calciatore del Napoli, ha parlato così di Federico Bernardeschi e di un suo possibile approdo in azzurro: "Io non lo prenderei perchè è la copia di Politano, come caratteristiche. Le cose migliori le ha fatte con la Fiorentina, da esterno quando rientrava. Doveva fare il gran salto alla Juve ma ha giocato poco e non lo ha fatto. E' un buon giocatore ma per farlo giocare dove? Se arriva Bernardeschi mi auguro abbiano parlato con l'allenatore: se c'è Lozano a destra, hai Politano e hai questo fenomeno georgiano, bisogna vedere...".