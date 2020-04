Montero: “Il più forte che ho marcato? Ronaldo, lui era il più forte di tutti”

A Paolo Montero, in un’intervista concessa a Skysport nella quale ha risposto alle domande dei tifosi, hanno chiesto qual è stato l’attaccante più forte che abbia mai marcato. E non ha avuto dubbi. Ha risposto Ronaldo. Il contrasto su di lui in una gara tra Juve e Inter nel 1998 tiene banco ancora ai giorni nostri. Queste le parole dell’ex difensore bianconero: «Per me il più forte di tutti è stato Ronaldo. Ho avuto la fortuna di giocare in Italia in un momento in cui i più forti erano in Italia, togliendo due o tre campioni che erano in Inghilterra o Spagna, per me il più forte di tutti è stato lui».

(Fonte: SS24)