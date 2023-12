Montervino: “In Italia dirigenti di livello: Inter prende Marotta e la Juve non vince più”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Montervino, ex calciatore, ha parlato così del mercato del Napoli: “Per una società come il Napoli c’è bisogno di non sbagliare quasi nulla. E - forse - sia nella comunicazione che nelle prestazioni in campo si sta sbagliando troppo. Zielinski andrà via? Il Napoli potrebbe perdere tanto e per sostituirlo con un profilo all’altezza ha bisogno di arrivare in Champions”.