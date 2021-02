Montervino: “Juve prima antagonista dell’Inter, ma i nerazzurri sono più forti”

Francesco Montervino è sicuro che l'Inter di Antonio Conte sia la favorita numero uno per vincere lo scudetto

Ai microfoni di TMW Radio, Francesco Montervino , ex centrocampista e capitano del Napoli oggi ds del Taranto, è sicuro che l'Inter di Antonio Conte sia la favorita numero uno per vincere lo scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:

"Onestamente credo alla Juventus, anche se il Milan a oggi ha dei punti in più. Nello stretto sanno sempre come divincolarsi... L'Inter però per me rimane sempre la più forte".