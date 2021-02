FCIN1908 / Inter-Genoa, Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa

La sfida contro il Genoa si avvicina e i nerazzurri stanno lavorando per arrivare concentrati alla partita. Il tecnico nerazzurro non parlerà in conferenza stampa.

Redazione1908

Antonio Conte sta preparando la sfida contro il Genoa. In casa Inter c'è massima attenzione per la partita di domenica, dopo l'euforica vittoria in campionato contro il Milan. I nerazzurri, che sono al momento in isolamento fiduciario dopo la notizia della positività di diversi dirigenti al Covid, sono primi in classifica.

Non ci sarà la consueta conferenza stampa

Secondo quanto appurato da FCIN1908 domani pomeriggio Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa prima della sfida contro il Genoa.