Montervino: “Spalletti al Napoli? Si sbaglia di grosso chi dice che…”

Le parole dell'ex calciatore: "Napoli? Credo che l'organico sia di primo livello, se non avesse avuto tutti i problemi dovuti agli infortuni di sicuro avrebbe detto la sua"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Montervino, ex calciatore, ha parlato così del momento del Napoli: "Credo che l'organico sia di primo livello, se non avesse avuto tutti i problemi dovuti agli infortuni di sicuro avrebbe detto la sua. Molto spesso ci si dimentica del percorso fatto da Gattuso, errori ne avrà commessi ma ora con tutti i giocatori sta dimostrando il suo valore. Credo sia difficilissimo che rimanga, è ambito da tante squadre. Mi dispiace che non rimanga, questo allenatore poteva fare grandi cose qui".