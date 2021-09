Montolivo: “Inter-Atalanta spot per la Serie A. Personalità Dimarco, peccato l’errore”

L'ex centrocampista ha commentato a Dazn il pareggio tra Inter e Atalanta dopo una partita rocambolesca

"Due squadre forti che si sono affrontate a viso aperto uno spot per la nostra Serie A. Inzaghi ha inserito Dimarco tra i difensori, un giocatore più offensivo dietro e si giocava il 2vs2. Rigore? Ci sono delle gerarchie sicuramente, ha dimostrato personalità, peccato per lui per l'errore".