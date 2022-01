Montolivo: “Dybala? Malessere chiaro. Può diventare un problema per Allegri”

Le considerazioni dell'ex difensore a proposito dell'attaccante argentino ai microfoni di DAZN

Riccardo Montolivo, ospite di DAZN, è tornato sull'esultanza polemica di Dybala in Juventus-Udinese e sul momento dell'argentino. Queste le sue parole: "E' uno sguardo non accennato, ma di diversi secondi. Il malessere è chiaro, almeno la delusione per le dichiarazioni forti della società. Fanno trapelare difficoltà quelle parole, per cui farà parlare questa cosa. Può diventare un problema per Allegri, soprattutto per una rincorsa impegnativa come quella che sta affrontando la Juventus, che ha bisogno di un Dybala al 100%.