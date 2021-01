Montolivo: “L’Inter aspetta il passo falso del Milan. Conte? Non guarda in faccia a nessuno”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, ha parlato così della corsa scudetto, che al momento vede le due milanesi in vetta: “I numeri delle due squadre sono simili, il percorso è identico: sono quei punti del derby che fanno la differenza. Il Milan è credibile, l’Inter è la classica squadra di Conte, mai doma e che sarà lì fino alla fine aspettando un passo falso. La squadra più forte è la Juve, ma comanda il campo: ma poi vince la squadra migliore.

Mi ricorda il primo anno di Conte alla Juve, tutto l’anno secondo e poi riuscì il sorpasso: sa stare lì dietro e approfittare dei passi falsi. Quando vedi giocare bene l’Inter dici che gioca facile, ma è tutto preparato: i giocatori sanno sempre cosa fare. La squadra ha grande presenza in area di rigore, da Lukaku alle mezzali: per le difese è difficile difendere. Conte è un allenatore meritocratico, non guarda in faccia a nessuno: non è affezionato, è un pregio. Sa che non può trascurare nessuna partita: col Milan ci si motiva da soli, vuole concentrarsi su Udine“.