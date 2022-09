Montolivo: “Scudetto? Secondo me Inter sulla carta ancora la più forte”

Intervenuto in collegamento con DAZN, Riccardo Montolivo, ex centrocampista, ha parlato così della corsa scudetto: "L'Inter ha balbettato un po' di più rispetto a Milan e Napoli, ma la metto davanti, secondo me sulla carta è ancora la più forte. Napoli e Milan sono le squadre che hanno mostrato il miglior calcio, sono le squadre più europee".