Sky – Udinese-Inter, De Vrij più di Acerbi. Chi per Calhanoglu? Ora è favorito…

Acerbi ha aperto una soluzione in più per Inzaghi, l'ha messo in difficoltà, però oggi teniamo ancora De Vrij favorito

Sfida molto delicata per l'Inter domenica, che nel luce match affronterà una delle squadre più in forma del campionato, l'Udinese.

Queste le ultime di formazione secondo Sky Sport: "Acerbi ha aperto una soluzione in più per Inzaghi, l'ha messo in difficoltà, però oggi teniamo ancora De Vrij favorito. In porta invece torna Handanovic. Al posto di Calhanoglu se la giocano Gagliardini e Mkhitaryan, con il primo favorito per la sua fisicità".