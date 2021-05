Il Monza vince ma il sogno Serie A svanisce: il Cittadella vola in finale playoff

Il Monza abbandona il sogno della doppia promozione e di salire in Serie A: il 2-0 non basta, il Cittadella vola in finale playoff

Alessandro De Felice

Il Monza batte 2-0 il Cittadella nella gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B ma resta nella serie cadetta. La squadra di Cristian Brocchi non riesce a ribaltare lo 0-3 dell'andata e deve abbandonare il sogno di promozione in Serie A. All'U-Power Stadium decidono le reti realizzate nella ripresa da Mario Balotelli e Marco D'Alessandro.

In campo per 90 minuti i due calciatori di proprietà dell'Inter, il difensore Lorenzo Pirola, ammonito nella prima frazione per un fallo di gioco, e il portiere Michele Di Gregorio.

Il Cittadella affronterà in finale il Venezia di Sebastiano Esposito, che dopo l'1-0 dell'andata oggi pomeriggio ha pareggiato 1-1 a Lecce, conquistando un posto nell'ultimo atto dei playoff.