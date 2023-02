Monza, contratto fino al 2025 per Martins jr: “Ringrazio tutti per la fiducia”

Primo contratto da professionista per Kevin Martins: l'attaccante classe 2005, che nei giorni conclusivi del mercato invernale ha lasciato l'Inter per il Monza, ha firmato fino al 30 giugno 2025 con i brianzoli. Il figlio dell'ex nerazzurro Obafemi "Oba-Oba" Martins ha celebrato questo traguardo su Instagram: "Ringrazio tutti per la fiducia e per il caldo benvenuto in questa nuova famiglia".