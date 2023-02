ESCLUSIVA Kassama: “Accolto benissimo, mi sento già parte del gruppo. Chivu…”

Esordio con l'Inter vincente per il difensore centrale classe 2004, prelevato allo scadere del mercato dal Monza

Arrivato all'Inter solo pochi giorni fa, Sheriff Kassama ha potuto subito fare il suo esordio con la nuova maglia, venendo schierato dal primo minuto in occasione del match di oggi contro il Napoli . Il difensore classe 2004 ha commentato ai microdoni di Fcinter1908 questo suo debutto: "Abbiamo giocato da gruppo, come ci ha chiesto il mister. È stato importante sbloccare la partita già nel primo tempo, credo che siamo stati molto solidi. Abbiamo fatto una grande partita".

Come ti stai trovando in questi primi giorni all'Inter? Come sei stato accolto dal gruppo?