Buone notizie per il Monza di Raffaele Palladino: Danilo D'Ambrosio ha pienamente recuperato dopo l'infortunio rimediato nelle scorse settimane, e sarà nuovamente a disposizione del tecnico dei brianzoli. L'ex difensore dell'Inter, infatti, figura nell'elenco dei biancorossi convocati per la gara contro la Lazio, in programma sabato sera.