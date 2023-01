Palladino: “Bravi i miei ragazzi a dare tutto. Pareggio meritato. Galliani ci teneva tanto”

"Ciurria? È in netta crescita, dopo due giorni che ho preso la squadra ho iniziato a guardare un po' tutti. Ho capito subito che è un ragazzo molto intelligente, ragazzi così possono giocare ovunque. A me non piace battezzare un giocatore solo in un ruolo, ogni giocatore si può trovare a fare più ruoli. Negli ultimi 10' è finito a giocare come terzino destro. Nel primo tempo eravamo lenti nel far girare la palla, la loro pressione era forte. Nel secondo tempo ho chiesto di essere più veloci nel gioco e dare più forza alla palla, abbiamo cambiato delle uscite e alzato la squadra di 20 metri. Mi è piaciuto il coraggio della squadra e meritatamente siamo arrivati al pareggio. Galliani? A fine gara gli ho detto che mi sembrava il Galliani del Milan per la sua esultanza. Ci teneva tanto, per lui affrontare l'Inter è un'emozione particolare. Anche ieri in ritiro siamo stati un po' a parlare".