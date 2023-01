Monza-Inter, l’uscita poco signorile della compagna di Berlusconi: “Interista vaff…”

Era evidentemente un derby molto sentito in famiglia. Perché la deputata di Forza Italia, Marta Fascina, non è riuscita a trattenersi e di fronte al pareggio del Monza con l'Interha mandato tutti gli interisti, in maniera non troppo signorile, a quel paese. Lei è la compagna 32enne del proprietario del club lombardo, nonché ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi e non ha usato troppi giri di parole. Su Instagram nelle sue stories ha festeggiato il pari al 93esimo della squadra di Palladino con un 'Interista vaffanc...".