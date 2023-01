SM – Monza-Inter, Sacchi ha ammesso errori su Acerbi e chiesto scusa

"Da quello che ci risulta l'arbitro Sacchi avrebbe ammesso l'errore e chiesto scusa all'Interper aver fischiato sul gol di Acerbi. Secondo le indiscrezioni dovrebbe essere sospeso dai vertici arbitrali". Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, su Twitter spiega che il direttore di gara della gara contro il Monza si sarebbe resto conto dell'errore fatto sul gol non dato ad Acerbi (ha fischiato prima che segnasse) e per questo avrebbe chiesto ai vertici interisti.