Il tecnico del Monza Alessandro Nesta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter di domani. Ecco le sue dichiarazioni: "Speriamo che il nostro campionato possa decollare già dalla partita con l'Inter e se dovesse essere così sarebbe tanta roba. La squadra è pronta e siamo riusciti a recuperare anche qualche calciatore. La mia rivalità con l'Inter? Neanche quando ero un calciatore ce l'avevo con loro, gli interisti hanno sempre avuto grande rispetto con me e viceversa nei loro confronti, anche con il presidente Moratti.

Maldini contro l'Inter è una questione giornalistica e mediatica. Personalmente mi occupo di campo e lui deve crescere ancora tanto. Ne è consapevole Daniel e lo sappiamo anche noi. Per quanto riguarda la partita prima della stessa voglio sempre vincere. In casa della Fiorentina non mi è piaciuta la nostra gestione del secondo tempo. L'ho già detto e lo ripeto. Se l'Inter ci darà il minimo spiraglio per fagli male lo sfrutteremo. Inzaghi? Era un giocatore ‘egoista’ di gol, come il fratello, ma a parte gli scherzi, è un malato di calcio come Pippo. Fa un grande calcio".