Lei è bravo a far riportare in alto le squadre.

"Me lo auguro, la mia storia dice questo. La mia storia dice che sono arrivato sempre in situazioni in cui non ho mai trovato una macchina pronta. Sono sempre dovuto salire su auto da resettare e da preparare bene magari partendo in quarta, quinta fila per poi cercare di migliorare e sovvertire i pronostici".

Qual è l'aspetto determinante per entrare nella testa dei giocatori?

"Il noi, deve sparire l'io, l'egoismo, dobbiamo parlare del noi. Col singolo non vai da nessuna parte. La squadra deve essere sempre al centro ti porta a vincere o a perdere. Certo, i giocatori di talento vanno esaltati ma sempre per il bene e il rispetto della squadra. Il noi deve essere alla base di tutto, bisogna eliminare i giocatori che pensano con l'io perché io non ci vado d'accordo".

Agnelli, Zhang e De Laurentiis: le differenze tra i vari presidenti?

"La storia è importante in generale perché a volte ci può essere un po' di polvere sopra ma se la pulisci la storia emerge e ti può dare una grossa mano. Ho avuto il piacere di avere due presidenti giovani che prima di me non avevano mai vinto. Abbiamo scritto la storia insieme: mi riferisco ad Agnelli e Zhang. De Laurentiis invece ha già vinto uno scudetto. Con la mia competenza cercherò di fare bene. Poi sapete che ne vince una sola e le altre competono: questo non vuol dire non aver costruito qualcosa per il futuro".

La difesa?

"L'Inter ha vinto lo scudetto con la miglior difesa. Difficilmente chi vince non concede tanto. Bisogna avere sempre la prima miglior difesa o primo, secondo miglior attacco. Bisogna essere molto equilibrati. Non puoi essere decima come gol concessi e prima come gol fatti perché non c'è equilibrio e non vincerai niente".

Qui più di tre anni?

"Questo non posso dirlo. Tanti allenatori dicono che dopo tre anni bisogna cambiare o tutti i calciatori o l'allenatore. Lo dice chi ha fatto la storia del calcio. Detto questo, inizi un ciclo e speri possa durare il più a lungo possibile perché quando ci lavori bene lasci strutture importanti e quindi più riesci a stare più prendi i benefici del lavoro fatto negli anni. Quando lasci, lasci una bella eredità agli altri".

Chi è la favorita per lo scudetto?

"Non mi interessa, non ho voglia di fare griglie. Sono concentrato su di noi, stiamo cercando di ricostruire qualcosa di importante. Non entro nei discorsi dei favoriti. Dobbiamo parlare poco e fare tanti fatti che si fanno sul campo in settimana ogni giorno e dando il massimo".