Popovic invece non si è ancora allenato con la squadra, non riesce a sostenere una seduta completa, stiamo cercando di portarlo almeno ad allenarsi in gruppo, credo dalla settimana prossima". Dopo l'assenza nella gara con il Sassuolo, nel turno precedente, Gagliardini a Udine potrebbe partire almeno dalla panchina: "Aveva rimediato una distorsione a Empoli, che si è prolungata. Questa settimana ha lavorato ancora a parte, probabilmente oggi rientra in squadra".