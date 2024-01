Monza, Palladino: “Grandi meriti Inter, nessun dramma per noi. Carboni…”

Si aspettava una partenza così lanciata dell'Inter?

"Speravamo in una condizione diversa dell'Inter ed invece sono entrati in campo con forza e grande voglia di vincere. Sono partiti forte e hanno avuto tante occasioni. Il Monza però non è crollato, siamo andati anche sul 2 a 1, magari senza VAR saremmo riusciti a riaprire la partita. Ma detto questo va dato grande merito all'Inter. Mi è dispiaciuto però aver preso tante ripartenze. Nessun dramma, dobbiamo stare tranquilli e continuare a lavorare. Siamo i primi in classifica nella parte destra che poi è il nostro scudetto".

L'Inter è stata stratosferica ma il Monza doveva e poteva fare qualcosa di più? Perchè gli approcci della sua squadra non sono ottimali?

"Sull'approccio alla gara dipende da me, non è facile lavorarci ma dipende da me. Capisco che non sempre è facile recuperare quando si va sotto specialmente contro grandi avversari come l'Inter. Nel primo tempo timidi e sotto tono, mi aspettavo di più".

Cosa si può salvare dopo questa sconfitta?

"Quando uno legge il risultato, 5 a 1, pensa che sia tutto da buttare. Per me non è così, non abbiamo mai perso la nostra identità provando a restare in partita con coraggio. Siamo sterili davanti e possiamo fare meglio a livello tecnico. Di sicuro a casa porto tante cose: le prestazioni di Valentin Carboni, quella di Sorrentino. Contro le grandi squadre però dobbiamo curare meglio i dettagli".

Palladino, sulla corsa allo scudetto Lei che idea si è fatto?

"Se la giocheranno Inter e Juventus fino alla fine, per me sono le due squadre più forti. A livello di completezza la rosa dell'Inter è di grandissima qualita. Vederla dal vivo a me ha impressionato. Se approcciano le partite in questa maniera per me possono vincere lo scudetto".

Colombo poteva dare qualcosa in più con la sua fisicità rispetto a Mota Carvalho?

"Ho preferito Mota per dare continuità alle prestazioni fatte contro Napoli e Frosinone dove abbiamo fatto 4 punti. Non era il singolo giocatore che contro l'Inter poteva fare la differenza".

