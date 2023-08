Monza, contro l’Inter Palladino si affida a diversi ex: la probabile formazione

Il programma della prima giornata di Serie A prevede la sfida di San Siro tra l'Inter e il Monza. Raffaele Palladino, tecnico biancorosso, è intenzionato a schierare il 3-4-2-1 visto nella scorsa stagione, con qualche novità per quanto riguarda gli interpreti: stando alle ultime di formazione, dovrebbero partire dall'inizio i due freschi ex nerazzurri D'Ambrosio e Gagliardini, oltre ad altri due ex come Di Gregorio e Caldirola. Inizialmente in panchina i fratelli Carboni, Franco e Vakentin.