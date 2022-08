Monza, in arrivo Rovella. Infortunio Ranocchia, la situazione

Il Monza è rientrato nella notte da Napoli ed è già al lavoro al centro sportivo di Monzello. Dopo le due sconfitte nelle prime due giornate della serie A, è questa la via indicata al gruppo dall'ad, Adriano Galliani, durante il rientro in aereo. La dirigenza è concentrata per trovare l'innesto di centrocampo che completi il reparto. In pole position il nome di Nicolò Rovella, in attesa del via libera - il Monza spera a giorni - della Juventus.