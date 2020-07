Carolina Morace: “Scudetto alla Juve salvo cose gravissime. Inter, attenta al secondo posto”

Carolina Morace, a Skysport, ha dato la sua opinione sulla corsa scudetto: «Salvo non succedano cose gravissime lo scudetto andrà alla Juve, ha un buon calendario anche se Udinese e Sampdoria stanno facendo bene. L’Inter deve stare attenta al secondo posto, l’Atalanta è là dietro e ha un calendario più semplice anche se deve incrociare il Milan. L’Atalanta fa paura a tutti perché il rischio è una figuraccia. Sarri non è stato giocatore e non ha subito pressione? Sicuramente questo porta vantaggi soprattutto sei stato un giocatore di alto livello. Nel post covid l’Inter ha fatto 14 punti come la Juve, ha segnato un gol in più, ne ha subito due in meno, fa più azioni pericolose e subisce meno. Questi sono i numeri delle due squadre ora. Sanchez? L’ho sempre stimato ma chi ha giocato a grandi livelli è Candreva, è a mio avviso uno dei migliori quest’anno».

(fonte: SS24)