Morata sogna il ritorno in Italia: Inter, Roma e Juve si contendono lo spagnolo, le quote

Il bomber spagnolo è una vecchia conoscenza del campionato italiano avendoci giocato per 4 anni e mezzo, in due diversi periodi, con la maglia della Juventus. Sono però i grandi rivali dell’Inter a essere in vantaggio, secondo gli esperti Sisal, nella corsa a Morata, attualmente sotto contratto con l’Atletico Madrid. I nerazzurri, dopo l’addio di Dzeko e il voltafaccia di Lukaku, vedono nell’attaccante iberico, offerto a 2,00, il giocatore ideale non solo per la Serie A ma per replicare lo splendido percorso in Champions League dello scorso anno.