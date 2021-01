Moratti esalta Barella: “Mi ricorda Scholes, ottimo acquisto per l’Inter. Ha personalità e…”

Durante l’intervista a Tuttosport, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha tessuto le lodi di Barella, autore di una prova maiuscola contro la Juventus:

«Barella, per modo di giocare, mi ricorda uno di quei grandi centrocampisti inglesi. Ince? No, lui aveva un tipo di gioco diverso. Piuttosto quel giocatore del Manchester, quello rosso di capelli piccolino… Paul Scholes che era davvero un grandissimo giocatore. Guardi, è un bel paragone, non certo una diminutio. Poi Barella ha una sua personalità, molto più pronunciata di quanto ci aspettassimo tutti, e ha pure un bel piede. È stato davvero un ottimo acquisto».