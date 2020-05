Moratti: “Cambiasso? Prima o poi allenerà l’Inter. Con Maicon qualcuno mi prese in giro…”

In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato di alcuni di quei giocatori protagonisti della cavalcata vincente che portò al Triplete:

Dopo tante spese, quella rosa le costò appena 150 milioni.

«Vero. A parte l’operazione col Genoa per Milito e Motta e lo scambio Ibra-Eto’o più soldi, da poco era arrivato Julio Cesar. E Cambiasso a parametro zero, grande intuizione di Branca. Ancora non mi spiego come fece il Real a perdere uno così. Il Cuchu arrivò con Mancini, iniziò benissimo ma lo staff tecnico pensava che grazie al suo fisico andava in forma prima. Invece è stato un crescendo. Prima o poi Cambiasso allenerà l’Inter».

Maicon a 6 milioni?

«Al tempo qualcuno mi prese in giro per quella spesa. Intanto arrivò il più grande terzino destro della storia dell’Inter!».