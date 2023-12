Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato così della squadra di oggi: "Fortissima, in tutti i settori. In porta si pensava che Onana fosse il più bravo del mondo, ma Sommer è bravissimo e serio. La difesa è ottima, abbiamo tanti giocatori e tutti buoni. L'importante è non fare errori, poi con i cinque cambi si può graduare bene la fatica: non c'è bisogno di fare troppo turnover, puoi far giocare tutti".