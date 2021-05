Moratti: “Il ritorno di Mourinho mi piace un sacco. Ecco cosa mi ha scritto”

L'ex presidente dell'Inter ha commentato lascelta del tecnico portoghese di accettare la proposta della Roma

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha commentato ai microfoni del Corriere della Sera la notizia del ritorno in Italia di Josè Mourinho, che dalla prossima stagione siederà sulla panchina della Roma : «Se ho saputo la notizia? Certo, mi aveva mandato un messaggio».

«Concreto come al solito. Tre parole. Non ne servivano altre».

«E perché non avremmo dovuto? C'è stima, spero reciproca. Da parte mia, indiscussa. E le confiderò, io sono contento per lui. Moltissimo. Gliel'ho detto e glielo ribadirò alla prima occasione».

«Certo. Non vedo il motivo di recitare delle parti... Si tratta di un bel progetto, una bella piazza, una bella tifoseria, una grande avventura per la proprietà della Roma. Mourinho farà bene. O quantomeno, ci sono le condizioni perché questo avvenga».

Quindi, sul serio, non ci è rimasto male? Forse si dava per scontato che, dopo l'Inter, Mourinho non avrebbe mai più allenato in Italia… Cioè ovunque nel mondo ma non da noi...