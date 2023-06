Moratti ricorda Berlusconi: “È stato uno dei motivi per cui comprai l’Inter”

"Sinceramente è un grande dispiacere, è una persona che ha influito nella vita di tutti, ha portato cambiamenti dal punto di vista politico e industriale". A parlare è Massimo Moratti , ex presidente dell'Inter, che ha ricordato così Silvio Berlusconi a TMW: "È stata una presenza fortissima negli ultimi 30 anni. Siamo quasi meravigliati che se ne vada a mancare, perché eravamo abituati al fatto che ci fosse".

È stato Presidente dell'Inter, non era facile affrontare il Milan di Berlusconi perché era un vincente?

"E come no, i derby hanno una loro storia. È stato uno dei motivi per cui sono diventato Presidente è stata una sfida nei confronti di un Milan che stava diventando troppo forte".