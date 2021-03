Moratti e il primo giorno di Ronaldo in Italia: “Ricordo che a tavola…”

L'ex presidente dell'Inter racconta un episodio avvenuto nel giorno della presentazione ufficiale di Ronaldo

Massimo Moratti, all'interno dello speciale realizzato da Sky Sport su Ronaldo, ricorda il giorno dell'arrivo in Italia del Fenomeno. La prima tappa fu un pranzo a casa del presidente, in cui fu servito un tris di primi che richiamava il tricolore, in una sorta di buon auspicio: "Il primo momento a tavola era un po' intimidito, sembrava un ragazzo serio e molto attento. Dopo 10 minuti sapeva già i nomi di tutti, chiamava anche le persone che ci aiutavano a tavola e scherzava con tutti. Di uno sveglio incredibile, e quella fu un'impressione veramente molto buona: non era soltanto un grande calciatore, era un ragazzo molto intelligente".