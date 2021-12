Moratti: “Sorteggio Champions? Tutte dure, la più facile sarebbe stata la Juve”

La battuta dell'ex presidente nerazzurro sul sorteggio degli ottavi di Champions

In occasione dei cento anni dalla nascita di Peppino Prisco, alla Triennale di Milano si è svolta la riedizione del libro "Pazzo per l'Inter". Tra gli ospiti presente Massimo Moratti che ha parlato anche del sorteggio di Champions in programma lunedì. "Non è semplice. Peccato non poter giocare contro la Juve perché forse sarebbe stata la più facile", la battuta dell'ex presidente nerazzurro.