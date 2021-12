Moratti: “Prisco, solo consigli azzeccati. Proprio quando presi Vieri con Ronaldo…”

Le parole dell'ex presidente nerazzurro in occasione della riedizione del libro "Pazzo per l'Inter" su Peppino Prisco

In occasione dei cento anni dalla nascita di Peppino Prisco, alla Triennale di Milano si è svolta la riedizione del libro "Pazzo per l'Inter". Tra gli ospiti presente anche Massimo Moratti che ha parlato così del suo rapporto con l'avvocato Prisco: "Una volta il calcio era una cosa di famiglia. Prisco l'ho sempre visto, era l'istituzione, è sempre stato simpatico fin da ragazzo. Svelto, veloce, era capace di capire una situazione, di risolverla, uno che aveva fatto la guerra e non si spaventava davanti ai problemi calcistici. Poi è capitato a me di diventare presidente proprio per colpa del suo papà. Un giorno esco di casa e incontro l'avvocato Prisco e mi parlò di prendere l'Inter per cinque minuti".