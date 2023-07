Moratti: “Suarez ha cambiato la vita dell’Inter, si è sempre messo a disposizione”

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto telefonicamente a Sky Sport per parlare di Luisito Suarez, scomparso oggi all'età di 88 anni: "Suarez è stato la miglior mezz'ala che abbiamo mai avuto, aveva qualità che non si sono più riviste. Contemporaneamente si faceva rispettare ma era anche simpatico, sapeva fare gruppo, aveva una forte personalità come tutti i ragazzi della Grande Inter. Quando arrivò dal Barcellona lui era la grande stella, e ha cambiato la vita dell'Inter: da quel momento la squadra ha fatto un salto di qualità notevole e ha iniziato a vincere tutto. Era sincero e schietto, è sempre stato un punto di riferimento anche per i compagni. Quando arrivò all'Inter aveva uno stipendio che era il doppio di quello degli altri, ma nessuno fece mai una piega perchè era considerato un campione talmente eccezionale che nessuno si permetteva di dire una parola".