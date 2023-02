Moravčík: “Skriniar? Chi non vorrebbe andare al Psg? L’Inter ha avuto…”

Ľubomír Moravčík, ex nazionale slovacco con un passato in Ligue 1, parla della scelta del difensore di firmare per il Psg

Gianni Pampinella

Nonostante il mercato si sia chiuso, in Slovacchia continua a tenere banco la situazione di Milan Skriniar. Ľubomír Moravčík, ex nazionale slovacco con un passato in Ligue 1, commenta la decisione del difensore dell'Inter di vestire la maglia del Psg dalla prossima stagione. "Il PSG è attualmente uno dei club più ricchi del mondo. Ha ottimi giocatori con l'ambizione di vincere la Champions League. Avrà un fantastico contratto, secondo me, non c'è combinazione migliore. Entrare in un club del genere è il sogno di ogni calciatore. Non conosco un giocatore che non vorrebbe andare al Psg. Oltre al denaro e alla qualità dei giocatori, c'è un'elevata motivazione sportiva per vincere trofei. Penso che Škriniar sia stato portato al PSG da una combinazione di motivi sportivi e finanziari".

"L'Inter ha avuto abbastanza tempo per tenerlo in rosa o venderlo al Psg. Non c'è bisogno di incolpare solo Škriniar. È come un divorzio. Entrambi sono colpevoli. Come la prendono i fan è nelle mani di Dio. Di certo non gli faciliteranno la situazione fino all'estate. Ci sono sempre degli sciocchi che glielo rinfacceranno. Tuttavia, ha abbastanza esperienza per gestire la situazione. La Ligue 1 è un campionato di alto livello. Chi pensa che sia facile battere Rennes o Brest non conosce il campionato francese. È uno dei migliori al mondo nel campo della formazione dei giovani calciatori. I francesi hanno giocato due finali di Coppa del Mondo negli ultimi dieci anni".

(Sportovy)