Scatto Gianluca Scamacca. Come anticipato da FcInter1908, infatti, è il centravanti ex Sassuolo oggi al West Ham il nome su cui in questo momento l'Inter sta portando avanti ragionamenti e conversazioni più approfondite. E la conferma arriva anche dal giornalista Matteo Moretto, che spiega come il club nerazzurro stia sondando diverse piste, ma il classe '99, oggi, è il profilo per il quale l'Inter sta ragionando con maggior forza.