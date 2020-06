Morientes: “Lautaro uno dei migliori attaccanti al mondo. Perfetto per Barça e Real. In Spagna…”

Fernando Morientes, ex attaccante del Real Madrid e attuale ambasciatore della Liga, ha elogiato Lautaro Martinez. L’ex attaccante non nasconde che gli piacerebbe vedere il Toro in azione nella Liga. “In Spagna siamo stati fortunati ad apprezzare i grandi giocatori e allenatori argentini. Hanno un gene competitivo che è molto difficile da trovare in qualsiasi parte del mondo. Mi piacerebbe vederlo giocare nella Liga. Il Barcellona è molto interessato ad acquistarlo, ma si è parlato anche del Real Madrid anche se penso di più al Barça. È un giocatore molto interessante per entrambe le squadre. Ha un’ottima visione del gioco, segna molto. Al momento è uno dei migliori attaccanti del mondo e penso che potrebbe giocare in entrambe le squadre“, ha sottolineato l’ex giocatore.

(Mundo Deportivo)