Moriero: “Inter, pochi dribbling? Squadra strutturata in altro modo. Si può vincere lo stesso”

In Serie A, solo Fiorentina e Venezia dribblano meno dell'Inter . Un dato di cui preoccuparsi? Francesco Moriero, ex nerazzurro che di dribbling se ne intendeva eccome, interviene così all'interno dell'analisi della Gazzetta:

QUESTIONE DI CARATTERISTICHE - "Non è una questione di modulo, ma di caratteristiche. Nella mia carriera ho spesso giocato con il 3-5-2 e cambiava poco: dev’essere una cosa innata, bisogna avere più coraggio e volersi prendersi le responsabilità. Ma in generale nel calcio moderno l’uno contro uno è un aspetto che si tralascia un po’: si è chiusi nei moduli, si punta molto sul possesso palla e si seguono schemi più rigidi".

FILOSOFIA - "Perisic e Dumfries hanno le caratteristiche per poterlo fare, ma evidentemente Inzaghi per la sua filosofia di calcio sta bene così: puntare molto sul dribbling è una carta in più che eventualmente un allenatore può giocarsi".