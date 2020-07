Moriero: “Dzeko farebbe la differenza all’Inter. Scudetto? Che peccato quel 3-3…”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Francesco Moriero ha fatto il punto sull‘Inter, tra campo e mercato. Con un grande rammarico: il 3-3 contro il Sassuolo, che con molte probabilità ha spento le ultime speranze nerazzurre di scudetto:

DZEKO – “Ad Antonio farebbe comodo. È il giocatore ideale per l’Inter. Con Dzeko e Lukaku dovrebbe cambiare un po’ l’assetto offensivo. Ma il bosniaco farebbe la differenza”.

SCUDETTO – “Che peccato quel 3-3 (contro il Sassuolo, ndr)… altrimenti staremmo parlando di Inter in lotta per lo Scudetto. La Juve non la scopriamo certo oggi, ma ci sarà lo scontro diretto con la Lazio. E l’Inter è ancora in corsa, vincendole tutte può dire la sua. Comunque lo scontro diretto Juve-Lazio sarà fondamentale”.

(Fonte: TMW)