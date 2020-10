Moriero: “Inter candidata per lo scudetto, Conte sta lavorando bene. Hakimi importantissimo”

L’Inter scenderà in campo alle 18 a San Siro contro il Parma. Prima dell’inizio della gara, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato un ex nerazzurro, Checco Moriero:

“Vorrei un’Inter un po’ più in crescita, non facile tenere stesso ritmo. Sono sicuro che farà bene, è una candidata per lo scudetto. Mi soddisfa, Antonio sta lavorando bene. Vorrei vedere più personalità, chiudere prima le partite. Oggi deve scendere in campo con la giusta mentalità e prendere i tre punti. Quest’Inter assomiglia alla mia, forse in quell’Inter c’era più fantasia. Io facevo il quinto e diventavo un’ala. Hakimi molto forte, giocatore importantissimo”.