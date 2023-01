Moriero: “Inter-Napoli cruciale. La mia storia in nerazzurro è stata bellissima”

Le parole dell'ex nerazzurro: "L'Inter deve lasciarsi alle spalle gli errori fatti in avvio e lavorare sui propri punti deboli, a partire dalla fase difensiva"

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Checco Moriero , ex calciatore oggi ct delle Maldive, ha parlato così in vista di Inter -Napoli di domani sera.

“No, assolutamente. Molti giocatori importanti sono andati via, era un cantiere aperto. Ma Spalletti ha fatto un lavoro incredibile. Come allenatore è cresciuto in tutto, a partire dalla gestione. Potrebbe essere l’anno giusto. Ma la Serie A è difficile, mai esultare a gennaio”.