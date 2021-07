Moriero: “L’Inter deve partire sempre per vincere, Inzaghi lo sa. Nandez…”

L'ex giocatore nerazzurro dice la sua sull'arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercaweb, Francesco Moriero parla del nuovo corso dell'Inter con Simone Inzaghi in panchina. "L’Inter come sempre deve partire per vincere e questo Inzaghi lo sa. Dopo il campionato scorso le aspettative sono molte, spero possa ripete quello che ha fatto Conte".